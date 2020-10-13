Две бельгийские провинции ввели комендантский час из-за коронавируса

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернаторы бельгийских провинций Валлонский Брабант и Люксембург объявили о введении комендантского часа в связи с ужесточением мер по борьбе с коронавирусом, сообщает газета Le Soir.

Комендантский час будет действовать в ночное время (с 1.00 до 6.00) в течение 15 дней. В это время полиция усилит проверки в общественных местах и на дорогах.

Согласно данным Института общественного здравоохранения Бельгии, с 3 по 9 октября в стране в среднем регистрировали 4449 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Это на 79% больше по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Комментируя тревожные цифры, вирусолог Марк Ван Ранст обратился к молодежи, призвав следовать ограничительным мерам и воздержаться от вечеринок и встреч с друзьями.-0-