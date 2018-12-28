Две бомбы взорвались на пляже в Таиланде

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две бомбы взорвались на пляже в тайской провинции Сонгкхла, сообщает газета Bangkok Post.

Взрывами повреждена статуя "Золотая русалка" на пляже, которую считают неофициальным символом провинции Сонгкхла.

Саперы обезвредили еще три взрывных устройства недалеко от мусорной свалки и под скалами рядом со статуей русалки.-0-