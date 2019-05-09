Две пассажирки горевшего в Шереметьево самолета все еще в тяжелом состоянии

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи продолжают бороться за жизнь двух женщин, которые все еще находятся в тяжелом состоянии после трагедии с самолетом в Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.

"Две самые тяжелые пациентки - в институте Склифосовского. Вчера мы провели большой консилиум, все наши ведущие комбустиологи принимали участие. Тактика (лечения) согласована", - цитирует агентство слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

Также в реанимации Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского остается еще одна пострадавшая. Состояние пациентки стабильное, без ухудшений. Женщина находится на искусственной вентиляции легких, в сознании. Трое мужчин, поступивших после авиакатастрофы, уже переведены из реанимации в обычную палату, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В целом большинство пострадавших идут на поправку.

Авиакатастрофа произошла 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек, в том числе бортпроводник. Расследование инцидента продолжается, отрабатываются все версии, приведшие к катастрофе.-0-