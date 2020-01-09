Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две ракеты упали в "зеленой зоне" столицы Ирака Багдада, где расположены посольства и иракские государственные учреждения, сообщает телеканал Al-Baghdadia.

Одна из ракет упала на улице недалеко от посольства США, вторая попала в строящееся здание правительственного комплекса. В результате обстрела никто не пострадал. В небо над столицей подняты американские вертолеты, которые патрулируют подвергшийся атаке район.

5 января "зеленая зона" также подверглась обстрелу. Тогда пострадали несколько человек.-0-