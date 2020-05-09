Двенадцать человек стали жертвами наводнений и оползней в Эфиопии

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 12 человек погибли за сутки в центральной части Эфиопии, сообщила 9 мая эфиопская радиостанция Fana. Проливные дожди стали причиной наводнений и оползней, которые и привели к гибели людей.

Еще пять человек пропали без вести, оползень разрушил также 6 домов.

В зоне риска сейчас оказались 19 тыс. человек. Риск затопления все больших площадей увеличивается. Идут интенсивные дожди, таких в Эфиопии не помнят давно.

Дожди практически бесперерывно идут с начала апреля в огромном регионе - от Эфиопии и Сомали на севере до Руанды и Кении на юге.

За четыре недели в Кении из-за подъема рек и оползней погибли около 200 человек, 100 тыс. остались без жилья. Сообщения о жертвах в результате ливней поступают сейчас из Руанды, Уганды, Сомали, Демократической Республики Конго (ДРК).-0-