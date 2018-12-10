Движение поездов дальнего следования приостановлено в Германии из-за забастовки железнодорожников

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая компания Deutsche Bahn приостановила по всей Германии движение поездов дальнего следования из-за предупредительных забастовок железнодорожников, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Забастовки организованы Профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG. По словам представителя компании Deutsche Bahn, работа поездов прекращена как минимум до конца забастовки, которая официально завершается сегодня в 9 часов утра по местному времени.

Однако последствия забастовки будут ощущаться целый день. Deutsche Bahn предупредила пассажиров о сильных перебоях в графике движения поездов и рекомендовала им по возможности перенести поездки на вторник. Билеты сохранят свою годность, пассажирам, следующим с пересадками, в течение 10 и 11 декабря будет позволено пересаживаться на любые удобные для них поезда без доплаты.

Из многих регионов ФРГ сообщается также о масштабных перебоях в работе регионального железнодорожного транспорта. К примеру, из Нюрнберга отменены все пригородные поезда в направлении Вюрцбурга, Мюнхена и Берлина. Больше всего от забастовки страдает юго-западная часть ФРГ. Работа главного вокзала Карлсруэ полностью остановлена. В Берлине с раннего утра не ходят пригородные электрички. По всей Германии отмечаются перебои в движении грузового железнодорожного транспорта.

Профсоюз EVG объявил предупредительную забастовку после провала тарифных переговоров с Deutsche Bahn: стороны не сумели договориться о повышении зарплат железнодорожникам.-0-