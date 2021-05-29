Движение судов через пролив Босфор полностью восстановили после инцидента с танкером

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение судов через пролив Босфор полностью восстановлено в пятницу после инцидента с танкером "Рава". Об этом сообщил ТАСС представитель Главного управления береговой безопасности Турции.
"Движение судов через Босфор восстановлено после окончания всех необходимых работ", - сказал собеседник агентства.
В Главном управлении береговой безопасности Турции ранее сообщили, что инцидент произошел с судном "Рава" идущий под флагом Хорватии танкер следовал по маршруту Новороссийск - Картахена. анкер был позднее отбуксирован к месту якорной стоянки. Предварительной причиной аварии называют поломку двигателя.-0-