Движение "Талибан" объявило о возвращении в Афганистане практики телесных наказаний

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Талибан" будет практиковать в Афганистане телесные наказания, однако вероятней всего не на публике, как это было во время первого прихода к власти в южноазиатской стране представителей данного движения. Об этом заявил в интервью агентству Associated Press один из основателей группировки мулла Нуруддин Тураби, сообщает БЕЛТА.

"Никто не будет указывать нам, какие законы принимать. Мы будем следовать исламу и следовать Корану", - заявил он. Также Нуруддин Тураби рассказал, что сейчас изучается вопрос, следует ли применять наказания публично.

Как сообщает Associated Press, в последние недели в Афганистане возродили публичное осуждение мужчин, обвиняемых в мелких кражах. Наказание, которое они обычно применяли в прошлом. Также один из руководителей "Талибана" отверг критику предыдущего правления движения, заявив, что тогда ему удалось обеспечить стабильность. "У нас была полная безопасность во всех частях страны", - выразил он мнение о том, что происходило в Афганистане в конце 90-х годов прошлого века.

Журналисты агентства сообщают, что несмотря на опасения по поводу новых властей Афганистана, некоторые жители Кабула признают, что в столице за последний месяц стало безопасней.

"Нехорошо видеть этих людей, которых стыдят публично, но это останавливает преступников, потому что, когда люди их видят, они думают: не хочу, чтобы это был я", - приводят американцы мнение одного из владельцев магазина в центре Кабула. Его коллега, также пожелавший остаться неизвестным, отметил, что публичные наказания - это нарушение прав человека, однако он счастлив, что теперь может открывать свой магазин после наступления темноты.

Ранее талибы заявляли, что будут управлять страной, следуя законам шариата, системе правил и обычаев, на которых строится исламское право. Они применяются во многих исламских странах, однако интерпретация тех или иных законов зависит от конкретного государства. Однако жесткие казни предусматриваются не везде.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну.-0-