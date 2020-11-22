Двое человек погибли из-за стрельбы в американском штате Небраска

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее двоих человек стали жертвами стрельбы в американском Белвью (штат Небраска), сообщает ТАСС со ссылкой на местное полицейское управление.

По данным полиции, стражи порядка вечером в субботу обнаружили четверых пострадавших с огнестрельными ранениями. Двое из них были доставлены в медицинский центр при университете Небраски, дополнительной информации о состоянии раненных нет. Смерть двоих других была констатирована на месте происшествия.

Также сообщается, что подозреваемый был задержан через некоторое время после инцидента. Полиция также отмечает, что первоначально была получена информация о припаркованном на стоянке заминированном фургоне, а затем поступил звонок о стрельбе. Проводится расследование.-0-