Двое миротворцев ООН ранены в результате взрыва в Мали

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14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое миротворцев миссии ООН в Мали получили ранения в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, пострадавшие находятся в госпитале. Соответствующее сообщение официального представителя генсекретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика приводит ТАСС.
"Миссия ООН в Мали сообщила, что патруль миротворцев подорвался сегодня в результате взрыва самодельного устройства, - сказал он. - Согласно предварительным данным, двое миротворцев были ранены, они отправлены в госпиталь ООН".-0-