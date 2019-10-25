Двое подозреваемых по делу об убийстве 39 человек задержаны в Эссексе

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека арестованы по подозрению в непредумышленном убийстве, а также заговоре с целью торговли людьми, которые были найдены мертвыми в грузовом контейнере в Эссексе. Об этом сообщает BBC .

Как рассказали в полиции Эссекса, арестованы 38-летние мужчина и женщина из Уоррингтона (графство Чешир, Великобритания). Правоохранители также продолжают допрашивать 25-летнего водителя грузовика, который арестован по подозрению в убийстве. Им является Мо Робинсон из графства Арма в Северной Ирландии.

По предварительным данным, все 39 человек, найденные мертвыми в грузовике-рефрижераторе, являлись гражданами Китая. Среди них 31 мужчина и 8 женщин. Вечером 24 октября первые 11 тел были доставлены машиной скорой помощи с полицейским сопровождением из порта Тилбери в морг больницы Брумфилд в Челмсфорде. Остальные тела будут перевозиться поэтапно, полиция ожидает, что все они будут доставлены в больницу к концу текущей недели, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Названа предварительная причина смерти людей в грузовом контейнере в Эссексе Все они, вероятно, погибли от переохлаждения. Процесс идентификации жертв, по словам следователей, будет длительным. Пока неизвестны даже национальности погибших.

Несколько китайских СМИ после случившегося выступили с резкой критикой властей Великобритании, которые не выполнили своих обязательств по защите этих людей. "Такая серьезная гуманитарная катастрофа произошла на глазах британцев и европейцев", - говорится в редакционной статье Global Times. "Мы надеемся, что Великобритания и европейские страны выполнят свои обязательства в отношении прав человека и приложат все усилия, чтобы граждане Китая были защищены от насилия и внезапной смерти", - также пишут авторы материала.

Как сообщалось ранее, полиция Эссекса получила 23 октября около 13.00 по местному времени сообщение об обнаружении грузовика в промышленной зоне в Грейсе (юго-восток Великобритании). Прибывшие на место полицейские нашли внутри грузового контейнера 39 замерзших тел. По предварительным данным, тела принадлежат мигрантам, которые погибли от переохлаждения. Температура воздуха в рефрижераторе может опускаться ниже минус 25 градусов. Грузовик прибыл в Эссекс из Зебрюгге (Бельгия) днем 23 октября. Транспортное средство было зарегистрировано в городе Варна (Болгария) в 2017 году. При этом, как утверждают близкие к следствию источники, водитель мог не знать о планах по контрабанде людей через границу и сам сообщил в полицию о содержимом рефрижератора.

Подобные трагедии уже происходили ранее. В 2000 году в грузовом контейнере в Дувре (графство Кент, Великобритания) были обнаружены тела 58 китайцев.-0-