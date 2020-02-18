Двое подростков готовили теракты в образовательных учреждениях Керчи

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ выявила в Керчи двух подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях, сообщает ТАСС.

"ФСБ в Керчи пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями города 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные в интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных", - добавили в ФСБ.

По факту подготовки терактов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России.-0-