Двое подростков готовили теракты в образовательных учреждениях Керчи

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 18 февраля 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:21 Откорректированы правила формирования и деятельности студотрядов Президент
19:17 Эвакуированные из Китая в Тюменскую область белорусы здоровы и собираются домой - Минздрав Общество
19:09 Акция по профилактике неинфекционных заболеваний пройдет в Минске 19 февраля Регионы
18:51 Более 18 тыс. сложных и высокотехнологичных операций провели в Гомельской области в 2019 году Регионы
18:38 Минский планетарий приглашает посмотреть полнокупольные фильмы на белорусском языке Афиша
18:29 ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Минске Происшествия
18:20 Рачков: политическому диалогу Беларуси и США должно способствовать межпарламентское взаимодействие Политика
18:11 Итальянка Доротея Вирер выиграла золото в индивидуальной гонке на ЧМ в Антхольце Спорт
18:07 В Жлобине суд вынес приговор по делу о ДТП с подростком-велосипедистом Происшествия
18:02 В Минском зоопарке поселился камышовый кот из Новосибирска Регионы
17:57 Двое подростков готовили теракты в образовательных учреждениях Керчи В мире
17:54 Чартерные рейсы в сезон отпусков свяжут Брест с курортами пяти стран Регионы
17:49 ЕЭК изменила порядок принятия совместных мер для экономической стабилизации в странах ЕАЭС Экономика
17:33 Коллегия ЕЭК поддержала введение нулевых таможенных пошлин на сырье для оптоволокна Экономика
17:31 ФОТОФАКТ: Февральская радуга в Минске Регионы
17:30 Новый детский сад построят в Мозыре Регионы
17:29 Ремонт одного из выходов станции метро "Площадь Победы" продлили до 7 марта Регионы
17:26 Конфликт между мужчинами в Солигорском районе закончился поножовщиной Происшествия
17:23 В Бобруйске задержали две группы сбытчиков наркотиков Происшествия
17:20 Минская и Архангельская области будут сотрудничать в АПК и строительстве Экономика
17:15 Странам ЕАЭС осталось согласовать 15 позиций по стратегии развития евразийской интеграции Экономика
17:07 Российский актер Артур Смольянинов встретится со зрителями на фестивале мобильного кино VOKA Smartfilm Культура
17:00 Huawei предсказывает 10 мегатенденций в телекоммуникационной сфере к 2025 году Технологии
16:59 Масштабный культурно-исторический проект "Война и мир. Беларусь помнит" презентован в Минске Культура
16:55 Минск примет матчи финального этапа Молодежной лиги чемпионата России по волейболу Спорт
16:52 Определен состав сборной Беларуси по боксу на турнир олимпийской квалификации в Лондоне Спорт
16:48 Ашраф Гани победил на президентских выборах в Афганистане В мире
16:41 От поисков улик до творческих номеров - форум "Служим #раЗам" проходит в Могилеве Регионы
16:35 Рейсы авиакомпании Air China из Пекина в Минск и обратно отменены 19, 21 и 26 февраля Общество
16:35 Мархель назвал состав сборной Беларуси на товарищеские матчи с футболистами Узбекистана и Болгарии Спорт
Все новости
Все новости
В мире
18 февраля 2020, 17:57

Двое подростков готовили теракты в образовательных учреждениях Керчи

Скриншот из видео Центра общественных связей ФСБ России
Скриншот из видео Центра общественных связей ФСБ России

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ФСБ выявила в Керчи двух подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях, сообщает ТАСС.

"ФСБ в Керчи пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями города 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"По адресам проживания у задержанных изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные в интернете компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств проводились на домашних животных", - добавили в ФСБ.

По факту подготовки терактов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Россия терроризм
Новости рубрики В мире
Ашраф Гани. Фото Reuters Ашраф Гани победил на президентских выборах в Афганистане
Фото tolonews.com В Афганистане беспилотник открыл огонь по мирным жителям
Фото из Twitter-аккаунта газеты "Тхаи Рат" В Бангкоке мужчина открыл стрельбу в ТЦ
Фото geo.tv Из-за утечки газа в пакистанском порту погибли 9 человек, пострадали не менее 500
Фото Синьхуа-БЕЛТА ВОЗ о коронавирусе: в 80% случаев болезнь протекает в легкой форме и полностью излечивается
Фото Trend Пожар в бакинском торговом центре потушен, пострадали 10 человек
Главное
Игорь Сечин и Александр Лукашенко Лукашенко рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве
Беларусь заинтересована увеличить поставки техники и продовольствия в Архангельскую область - Румас
Грушевский сквер должен быть сохранен - Кочанова рассказала о поручении Президента
Сечин о переговорах с Лукашенко: мы настроены конструктивно
Топ-новости
Лукашенко 19-20 февраля посетит с официальным визитом Египет
Откорректированы правила формирования и деятельности студотрядов
Корреспонденты БЕЛТА победили в конкурсе Минобороны
Судьбы, сложенные в треугольник: Барий Шавалиев
Умение чувствовать: в галерее "АртХаос" открывается выставка Татьяны Черных
Технологии будущего: в Гродно прошел креатон для старшеклассников "Першыя ідэі"
Эвакуированные из Китая в Тюменскую область белорусы здоровы и собираются домой - Минздрав
Неделя родного языка пройдет в БГУ с 21 по 27 февраля
Белорусские пограничники передали Эстафету Победы представителям погранслужбы России
Румас о наркоугрозе: правоохранители должны действовать адекватно возникающим вызовам
До +8°С ожидается в Беларуси 19 февраля
"МАЗ" простаивать не будет, поступают новые заказы - Минпром
Беларусь продолжит делиться опытом антикоррупционной тематики на площадке ОБСЕ
Каждое обращение граждан требует детальной и справедливой оценки - Лискович
Выявление "спящих ячеек", усиление технологий розыска - как в СНГ будут противодействовать терроризму
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.