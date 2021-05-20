Двое пострадавших при стрельбе в Казани детей остаются в тяжелом состоянии

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, остаются в тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас на лечении находятся еще 18 детей в городе Казани и пятеро детей в федеральных клиниках. Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребенка, состояние их остается тяжелым, проводятся хирургические процедуры", - сказал Михаил Мурашко.

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли девять человек, в том числе семь детей. Стрельбу в школе устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК России возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 (убийство двух и более лиц) УК РФ.-0-