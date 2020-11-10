Двое военных погибли при взрыве бомбы в Сомали

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сомали двое военных погибли при взрыве бомбы. Еще десять солдат ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Somali Guardian.

Двое военнослужащих погибли и десять солдат получили ранения в центральной части Сомали при подрыве самодельного взрывного устройства, которое было установлено на пути движения армейского конвоя.

Взрыв произошел на дороге неподалеку от Дусамареба - административного центра штата Галгудуд. Власти ведут расследование инцидента. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.-0-