Двое жителей Польши пытались перевезти 18 мигрантов, замаскировав машину под скорую

Фото полиции Польши
Новости темы "Миграционный кризис на белорусско-польской границе"
11 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В Польше полицейские обнаружили замаскированное под машину скорой помощи транспортное средство, в котором находились 18 нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на официальном сайте полиции Варминьско-Мазурского воеводства.
Инцидент произошел в Олецком повете. Во время патрулирования сотрудники полиции обратили внимание на машину скорой помощи, внешний вид которой вызвал подозрения. На переднем сиденье находились двое поляков - жители Варшавы, которые были одеты в защитные медицинские комбинезоны. В салоне находились 18 иностранцев неизвестной национальности, которые нелегально проникли в Польшу.
По данным полиции, контрабандисты были задержаны, а мигранты переданы пограничной службе.-0-