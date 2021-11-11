Двое жителей Польши пытались перевезти 18 мигрантов, замаскировав машину под скорую

11 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В Польше полицейские обнаружили замаскированное под машину скорой помощи транспортное средство, в котором находились 18 нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на официальном сайте полиции Варминьско-Мазурского воеводства.

Инцидент произошел в Олецком повете. Во время патрулирования сотрудники полиции обратили внимание на машину скорой помощи, внешний вид которой вызвал подозрения. На переднем сиденье находились двое поляков - жители Варшавы, которые были одеты в защитные медицинские комбинезоны. В салоне находились 18 иностранцев неизвестной национальности, которые нелегально проникли в Польшу.

По данным полиции, контрабандисты были задержаны, а мигранты переданы пограничной службе.-0-