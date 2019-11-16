Двоих главарей ИГ ликвидировали в Ираке

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники силовых структур Ирака ликвидировали к северу от Багдада двух местных главарей террористической группировки "Исламское государство", сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Baghdad Al Youm .

По информации иракского МВД, в операции против боевиков участвовали силы Федерального агентства по разведке и расследованиям при Министерстве внутренних дел. Разыскиваемые террористы были обнаружены и уничтожены в районе Эр-Рияд провинции Киркук.

Кроме того, в западной провинции Анбар военная разведка предотвратила теракт в одной из мечетей. Атаку во время пятничной молитвы в районе города Хит должен был совершить смертник. Спецслужбам удалось перехватить взрывчатку и гранату, которые террористы намеревались использовать при нападении.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года занимавший тогда пост премьера Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще делают вылазки против сотрудников правопорядка, армии и мирных граждан.-0-