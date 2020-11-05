Двойной теракт на востоке Ирака: погибли четыре человека

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли 5 ноября в результате двойного теракта в провинции Дияла на востоке Ирака, сообщает Синьхуа.

Взрывы произошли утром в деревне, расположенной примерно в 65 км к северо-востоку от Багдада. Первое взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, сработало, когда мимо проезжала трехколесная моторикша. Вторая бомба взорвалась на этом же месте, когда на помощь пострадавшим прибыл полицейский автомобиль. Уточняется, что среди погибших - три женщины и полицейский, ранены два полицейских и два гражданских.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Как отмечают местные силовики, в районе, где случился инцидент, нередко происходят межплеменные и клановые разборки, а также периодически совершают нападения боевики из группировки "Исламское государство".-0-