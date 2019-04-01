Двухэтажный автобус сгорел в Перу, 20 человек погибли

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Перу Лиме загорелся двухэтажный автобус, как минимум 20 человек погибли, 8 пострадали, сообщает
По предварительным данным, пожар начался в моторном отсеке и быстро распространился по всему автобусу. В полиции сообщили, что на втором этаже автобуса, где было обнаружено большинство погибших, незаконно перевозилось топливо.
Пожарные также обнаружили, что в автобусе не было огнетушителей. Полиция начала расследование инцидента.-0-
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