Дым от лесных пожаров распространился на восточное побережье Австралии

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дым от масштабных лесных пожаров, охвативших северо-восток Австралии, распространился на большую часть восточного побережья штата Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пожарную службу региона.

На территории штата Новый Южный Уэльс уже зафиксированы 48 лесных пожаров, 23 из них остаются нелокализованными. В семи районах объявлен полный запрет на разведение огня и посещение леса. Для восьми выпущено предупреждение о подготовке к эвакуации.

На борьбу с огнем направлены 1,4 тыс. пожарных и сотни единиц специальной техники. По информации специалистов, погодные условия в течение ближайших дней останутся сложными и не позволят ликвидировать пожары.

В результате масштабных лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс уже погибли четыре человека и более 30 травмированы. Огнем уничтожены более 1 млн га леса, 570 жилых домов, ряд административных зданий и хозяйственных построек.-0-