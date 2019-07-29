Дым от лесных пожаров в Сибири накрыл около 500 населенных пунктов

29 июля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Около 500 населенных пунктов России оказались в зоне задымления из-за масштабных лесных пожаров в Красноярском крае, Якутии, Иркутской области и других регионах, сообщили ТАСС в медицинских и экстренных службах.

"За последнее время задымление от лесных пожаров было зафиксировано в 24 регионах, в дыму находились порядка 500 населенных пунктов. В некоторых из них ситуация улучшилась, в некоторых регионах, таких как Иркутская область, Алтайская край и Бурятия, дымка сохраняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. "Дым распространяется на тысячи километров, качество жизни резко ухудшается, даже в городах возросло количество обратившихся за медицинской помощью, закрывались или меняли режим работы аэропорты, происходил сбой в расписании вылетов", - рассказал он. По словам Александра Чуприяна, тушение лесных пожаров в труднодоступных районах всегда было убыточным. "Есть пожары, которые не обслуживаются людьми, так как они находятся только в зоне досягаемости авиации. Но у нас сотни населенных пунктов оказались в дыму, население просит о помощи, никакие экономические доводы не должны влиять на оказание этой помощи", - подчеркнул он.

По оценке МЧС РФ, сил и средств, задействованных на тушении лесных пожаров общей площадью около 3 млн га, недостаточно. В связи с этим принято решение об увеличении группировки по тушению пожаров, в том числе Рослесхоза, субъектов РФ и МЧС. "Стоит задача в ближайшее время локализовать и ликвидировать пожары", - сказал Александр Чуприян.

Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии.-0-