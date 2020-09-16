Дым от лесных пожаров в США достиг Европы

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Густой дым от лесных пожаров на западе Калифорнии достиг территории Северной Европы. Об этом со ссылкой на данные Службы мониторинга атмосферы Коперника (Copernicus Atmosphere Monitoring Service, CAMS) сообщает CNN.

По информации CAMS, нынешние природные пожары в США являются самыми интенсивными за последние 18 лет. Служба мониторинга атмосферы Коперника использует спутниковые наблюдения для отслеживания активности лесных пожаров по всему миру.

"Хорошим индикатором плотности дыма является оптическая толщина аэрозоля (AOD). На западе США наблюдался уровень AOD, достигающий значения 7 и выше. При этом AOD, равный 1, означает плохую видимость и потенциально плохое качество воздуха", - рассказал старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.

В течение нескольких дней облако густого дыма от лесных пожаров наблюдалось над Тихим океаном у западного побережья США. Затем оно начало перемещаться через Атлантический океан и в конце минувшей недели достигло побережья Северной Европы. В ближайшие дни ожидается, что новое облако дыма вновь достигнет Европы.

"Нынешние природные пожары в США выбрасывают в атмосферу столько загрязнений, что мы можем наблюдать густой дым от них на расстоянии более 8 тыс. км. Этот факт отражает то, насколько разрушительными по своему масштабу и продолжительности были эти пожары", - подчеркнул Марк Паррингтон.

Национальный межведомственный пожарный центр США сообщил, что 15 сентября в 11 американских штатах насчитывалось не менее 87 лесных пожаров. По меньшей мере 25 человек погибли в результате стихийного бедствия в Калифорнии, еще 10 - в Орегоне.

По данным CAMS, в результате пожаров выброшено 21,7 мегатонн углерода в Калифорнии, еще 7,3 мегатонн в Орегоне и 1,4 мегатонн - в Вашингтоне. Согласно информации группы мониторинга качества воздуха IQAir, в некоторых частях Западного побережья США сейчас наблюдается самое худшее качество воздуха в мире.-0-