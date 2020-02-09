Джеки Чан пообещал миллион юаней за изобретение вакцины против коронавируса

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский актер Джеки Чан предложил вознаграждение в размере 1 млн юаней ($197 тыс.) тому, кто сможет изобрести вакцину против нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times.

"Наука и технологии играют ключевую роль в борьбе против вируса, и я верю, что люди также разделяют мою надежду на то, что антидот вскоре будет найден. Кто бы ни изобрел вакцину - будь то человек или организация, я хочу в качестве благодарности (передать. - Прим. ТАСС) ему 1 млн юаней". - говорится в сообщении Джеки Чана, которое он разместил на своей странице в социальной сети Weibo.

Китай выделил уже более $10 млрд бюджетных средств на борьбу с эпидемией Министр финансов Лю Кунь на общенациональной телеконференции рассказал, что по состоянию на вечер субботы было израсходовано 31,55 млрд юаней - это около $4,5 млрд.

Премьера фильма "Авангард" (2020) с Джеки Чаном в главной роли в последний момент была отменена в Китае в связи со вспышкой нового коронавируса, отмечает издание.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухань вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Он выявлен еще в 24 государствах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала ее как эпидемию с многочисленными очагами. Согласно последним данным число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37 тыс., более 800 человек умерли.-0-

Число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 811 Число инфицированных на территории Китая за сутки увеличилось более чем на 2,6 тыс., число умерших - на 89. Выздоровели и выписаны из медицинских учреждений более 2,6 тыс. человек.