Джигарханяна выписали из клиники

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из московской клиники после профилактического обследования, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя артиста Артура Согомоняна.

Актер уже дома, с ним все в порядке.

84-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". Народный артист СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, орденом Почета Армении.-0-