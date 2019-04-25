Джо Байден будет участвовать в президентских выборах США

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший вице-президент США Джо Байден будет участвовать в президентской гонке 2020 года. Об этом он заявил в своем видеообращении, сообщает Euronews .

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3 — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2019

Джо Байден дважды баллотировался на пост президента США от Демократической партии: в 1998 и 2008 годах, оба раза он сам снимал свою кандидатуру с президентской гонки. С 2009 по 2017 год он занимал должность вице-президента во время президентского срока Барака Обамы.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Действующий президент США Дональд Трамп планирует свое участие в выборах.-0-