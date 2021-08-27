



"Я в полной мере несу ответственность за все, что произошло в последнее время", - заявил Байден, выступая в Белом доме. Таким образом президент США ответил на вопрос о том, лежит ли на нем ответственность за гибель 12 американских военнослужащих при взрывах около аэропорта Кабула.





Байден подчеркнул, что придерживается своего решения вывести американские войска из Афганистана к 31 августа. Соединенные Штаты уже эвакуировали более 100 тыс. человек из Афганистана за последние 11 дней.





Президент США уточнил, что приказал военным разработать планы ударов по объектам и руководству афганского отделения группировки "Исламское государство". Американский лидер считает, что талибы не помогали боевикам в организации теракта. Сами талибы решительно осудили теракт и пообещали привлечь виновных к ответственности.





Ранее сообщалось, что серия взрывов , устроенная террористами-смертниками, 26 августа унесла десятки жизней в районе аэропорта Кабула и самой столицы страны, откуда после прихода к власти радикального движения "Талибан" эвакуируют иностранцев и местных жителей.





14 апреля президент США объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Джо Байден заявил, что в полной мере несет ответственность за последние события в Афганистане, сообщает ТАСС.