Джоан Роулинг сообщила об угрозах от транс-активистов

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автор серии книг о приключениях волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг заявила в Twitter об угрозах от транс-активистов. Об этом сообщает интернет-издание Газета.Ru.

Писательница опубликовала скриншот сообщения, в котором ей желают найти в почтовом ящике самодельную бомбу. "Честно говоря, когда не можешь уволить женщину, арестовать или лишить работы, а кэнселинг (культура отмены) только повышает продажи ее книг, остается лишь одно", - иронизирует она.

Роулинг уточнила, что сейчас сотни активистов, борющихся за права трансгендерных людей, угрожают ей побоями, изнасилованием, убийством и бомбами из-за того, что писательница усомнилась в сообразности посещения трансгендерными женщинами женских туалетов и раздевалок.

Ранее Джоан Роулинг публично поддержала женщину, потерявшую работу из-за поста в Twitter, в котором она написала, что трансгендерные женщины не могут считаться настоящими женщинами.-0-