Джоко Видодо одержал победу на выборах президента Индонезии

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на прошедших в стране выборах и останется главой государства на второй срок. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление главы индонезийской Центральной избирательной комиссии.

По итогам проверки всех бюллетеней Джоко Видодо набрал 55,5% голосов избирателей. Его единственный соперник - оппозиционный кандидат Прабово Субианто - заручился поддержкой 44,5% избирателей.

Всеобщие выборы прошли в Индонезии 17 апреля. Граждане страны выбирали президента, депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. Явка превысила 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тыс. избирательных участков.-0-