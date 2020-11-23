Джонсон объявил о завершении национального карантина в Англии с 2 декабря

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный карантин в Англии, вступивший в силу с 5 ноября, не будет продлеваться и завершится 2 декабря, как планировалось изначально. Соответствующее заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона цитирует ТАСС.

"Ограничения в Англии закончатся 2 декабря и не будут продлены", - заявил он, выступая в правительстве. На смену карантину вернется трехступенчатая система локальных ограничительных мер, которая действовала в октябре.

В настоящий момент в Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании, закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские, кинотеатры, спортивные клубы и магазины, за исключением тех, которые торгуют продуктами и предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более чем двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям.

Руководство остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - само определяет набор санитарно-эпидемиологических мер. В целом они сопоставимы с английскими, что сделало карантин по сути общенациональным.-0-