Джонсон объявит о незначительном смягчении карантина в Великобритании

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карантинные меры, введенные в Великобритании в связи со вспышкой заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, будут смягчены в стране начиная с 11 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times, раскрывшей ряд мер, о которых премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон должен объявить во время обращения к нации в воскресенье.

По информации издания, глава правительства, представляя план постепенного ослабления карантина, сообщит в 19:00 по местному времени о том, что с понедельника будет разрешено заниматься спортом более одного раза на улице при условии сохранения дистанции в 2 м между людьми. Согласно предыдущим распоряжениям, вступившим в силу 23 марта, совершать пробежки, прогулки, велосипедные поездки на свежем воздухе разрешалось лишь один раз в сутки.

Помимо этого с 13 мая начнут работать садовые рынки, закрывшие свои двери полтора месяца назад.

Как ожидается, Борис Джонсон объявит также о том, что с начала июня все прибывающие в страну люди - и британцы, и граждане других стран - будут обязаны самоизолироваться на две недели. Нарушители могут быть оштрафованы на 1 тыс. фунтов или даже депортированы, если речь идет об иностранцах. Основная цель такого шага - избежать второй волны заражений. Эти планы правительства уже вызвали критику со стороны турфирм и авиакомпаний, выразивших опасения, что подобные жесткие меры поставят крест на надеждах восстановления туризма в ближайшее время - как внутреннего, так и выездного.

По последней информации, число случаев инфицирования в королевстве превысило 215 тыс., число летальных исходов - 31,5 тыс. Власти заявляют, что пик вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Великобритании преодолен. Число новых случаев инфицирования и количество пациентов в больницах последовательно снижаются, с середины апреля уменьшается и показатель смертности.

При этом в правительстве предупреждают об опасности резкой отмены ограничительных мер и обращают внимание, что возвращение к нормальной жизни должно быть очень постепенным. Как сообщил 7 мая глава МИД Доминик Рааб, любые изменения карантинных мер в краткосрочной перспективе будут небольшими.-0-