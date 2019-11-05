Джонсон в случае победы на выборах сразу внесет в парламент сделку о Brexit

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае победы на выборах в декабре сразу же внесет на рассмотрение парламента проект соглашения с ЕС по Brexit. Такое обещание глава правительства и лидер правящей Консервативной партии сделал в письме лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину, сообщает ТАСС.

По его словам, в таком случае, Британия покинет ЕС к концу января. Копию письма он разместил в Twitter.

В письме он также попросил Джереми Корбина дать ответ по поводу позиции лейбористов относительно Brexit. -0-