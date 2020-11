Джозеф Байден назначил Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший советник Джозефа Байдена Рон Клайн станет руководителем аппарата сотрудников Белого дома в администрации демократа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление, которое опубликовано 11 ноября на сайте переходной команды Джозефа Байдена.

"Сегодня избранный президент Джо Байден объявил о назначении Рона Клайна руководителем аппарата сотрудников Белого дома и помощником президента", - говорится в сообщении.

Рон Клайн был руководителем аппарата вице-президента США и его советником с 2009 по 2011 год, когда этот пост в администрации президента Барака Обамы занимал Джозеф Байден, а также с 1995 по 1999 год, когда вице-президентом в администрации Билла Клинтона был Альберт Гор. "На протяжении долгих лет нашей совместной работы Рон был мне правой рукой, в том числе когда мы в 2009 году спасали американскую экономику после одного из сильнейших спадов в истории, а позднее, в 2014 году, боролись с ужасающим кризисом в области здравоохранения. Его глубокий, разносторонний опыт и способность работать с людьми всех политических взглядов - это как раз то, что требуется от руководителя аппарата сотрудников Белого дома в разгар борьбы с кризисом и восстановления страны", - подчеркнул Джозеф Байден.

По словам Рона Клайна, для него "честь служить избранному президенту Байдену в этой должности". В 2014 году Рон Клайн занимал пост координатора по вопросам борьбы с вирусом Эбола, а в последнее время являлся старшим советником предвыборной кампании демократа.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам телеканалов CNN, NBC, Fox News, газеты The New York Times и агентства Associated Press, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.-0-