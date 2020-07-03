ЕАЭС и Израиль могут заключить соглашение о зоне свободной торговли в этом году

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Израилем может быть заключено в текущем году. Об этом заявил временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне в эфире телеканала "Россия-24".

"Одна важная тема, над которой мы работаем, - это зона свободной торговли между Израилем и Евразийским экономическим союзом. Я думаю, что есть все возможности для того, чтобы закончить переговоры в текущем 2020 году, подписать его, потом имплементировать", - сказал израильский дипломат.-0-