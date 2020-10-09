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09 октября 2020, 15:28

ЕАЭС может стать торговым хабом между Европой и Азией - премьер Казахстана

Аскар Мамин
Аскар Мамин

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с учетом своего географического расположения может стать торговым хабом между Европой и Азией, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Евразийского межправсовета. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

"Учитывая географическое расположение наших стран, ЕАЭС вполне может стать торговым хабом между Европой и Азией", - сказал Аскар Мамин.

Премьер-министр Казахстана отметил необходимость создания Евразийских интеллектуальных транспортных систем, что позволит наиболее эффективно использовать существующую инфраструктуру и оптимизировать расходы перевозчиков и производителей товаров.

В целях обеспечения эффективного функционирования свободных рынков Аскар Мамин также предложил сформировать в ЕАЭС налогово-таможенное пространство доверия на основе цифровой интеграционной платформы и расширенного электронного взаимодействия налоговых и таможенных органов.

Премьер-министр также инициирует создание в ЕАЭС совместных опорных испытательных лабораторий на стратегических пунктах пропуска, что позволит существенно снизить расходы на подтверждение соответствия продукции требованиям третьих стран.-0-

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