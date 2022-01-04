Единую вакцину от гриппа и коронавируса Россия представит в 2022 году

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По заявлению главы корпорации "Ростех", работающей над созданием универсального препарата для профилактики вирусных инфекций, первые результаты исследований вакцины от гриппа и коронавируса будут представлены уже в 2022 году. Об этом сообщают РИА Новости.

Глава корпорации Сергей Чемезов отметил: "Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно прежде всего и эффективно". По его словам, результаты исследований хорошие, однако еще есть некоторые детали, которые необходимо доработать. Весной 2021 года Сергей Чемезов заявлял, что прививка будет однокомпонентной.

Ранее сообщалось, что в Бразилии зарегистрированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Новая вакцина "Ростеха" смогла бы справиться с двойным ударом вирусов.-0-