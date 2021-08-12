ЕЭК ООН: успешная борьба с изменением климата невозможна без использования атомной энергии

12 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Атомная энергия играет важную роль в предотвращении выбросов CO2, тем самым помогая бороться с изменением климата.

Об этом говорится в новом докладе Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК), сообщает Центр новостей ООН.

"За последние 50 лет использование атомной энергии позволило сократить глобальные выбросы CO2 примерно на 74 гигатонны, это практически двухлетний объем мировой эмиссии. Только гидроэнергетика сыграла бóльшую роль в предотвращении выбросов за этот период", - отмечается в докладе.

Эксперты считают, что aтомную энергетику следует рассматривать как часть мер, направленных на выполнение Парижского соглашения по климату и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Она может быть использована наряду с внедрением других устойчивых технологий с низким или нулевым использованием углерода для декарбонизации глобальной энергетической системы и энергоемких отраслей.

Поскольку атомные электростанции производят как электроэнергию, так и тепло с низким уровнем выбросов углерода, они также открывают возможности для декарбонизации энергоемких отраслей.

Например, есть потенциал для увеличения производства стали с низким или нулевым содержанием углерода, водорода и химической продукции, что способствует декарбонизации секторов, в которых снижение выбросов углерода затруднительно.

Ряд стран, включая Россию, Украину, Великобританию и США, прямо заявили, что в будущем ядерная энергия будет играть важную роль в сокращении национальных выбросов парниковых газов. В ЕЭК ООН подчеркивают, что странам, использующим aтомную энергию, необходимо сотрудничать и развивать совместные проекты.

В странах региона Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК) в настоящее время действуют 292 ядерных реактора. В целом, в регионе ЕЭК ООН aтомная энергетика является активной частью энергосистемы - на ее долю приходится 20% электроэнергии. В одиннадцати странах (Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Финляндия, Франция, Венгрия, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария, Украина) она обеспечивает более 30% электрогенерации.

В настоящее время в 20 странах действуют атомные электростанции, а в пятнадцати странах строятся или разрабатываются новые реакторы. Семь государств-членов ЕЭК ООН находятся в процессе разработки программ в области атомной энергетик впервые, говорится в докладе.-0-