ЕЭК призвала Казахстан устранить барьер в вывозе металлолома

15 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия призвала Казахстан устранить барьер, ограничивающий вывоз лома и отходов черных и цветных металлов в государства - члены Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в ЕЭК.

"С конца октября 2018 года Казахстан ограничил вывоз лома и отходов черных и цветных металлов автомобильным транспортом, а с июня 2020-го - железнодорожным, - отметили в ЕЭК. - По итогам заседания Коллегии ЕЭК принято решение уведомить Казахстан о необходимости исполнять право союза. Ограничение вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана в государства - члены ЕАЭС коллегия квалифицировала как барьер на внутреннем рынке союза".

Мониторинг и консультации с уполномоченными органами стран ЕАЭС и бизнес-сообществом подтвердили факт ограничения вывоза лома и отходов черных и цветных металлов из Казахстана в государства ЕАЭС. "Согласно положениям Договора о ЕАЭС, для функционирования внутреннего рынка предусматривается свободное передвижение товаров, а также, независимо от принадлежности потребителя тому или иному государству-члену, обеспечивается ему доступ к услугам железнодорожного транспорта", - добавили в ЕЭК.-0-