ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на алюминиевую ленту из Азербайджана и КНР

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии решила ввести антидемпинговую меру в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР на пять лет, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

Антидемпинговая пошлина составит 16,18% для поставок алюминиевой ленты, произведенной в Азербайджане, и 13,14% - в Китае. "Ожидается, что имеющиеся свободные производственные мощности Евразийского экономического союза, а сегодня это семь предприятий, при выравнивании конкуренции благодаря введению меры полностью обеспечат потребности рынка", - отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Подпадающая под антидемпинговую пошлину алюминиевая лента используется в строительстве, электротехнике, а также при изготовлении холодильных установок, теплообменников, радиаторов, жалюзи и рифленых листов для напольных покрытий. При этом мера не коснется продукции, предназначенной для производства алюминиевых банок.

Антидемпинговое расследование в отношении алюминиевой ленты из Азербайджана и КНР было начато в мае 2019 года. Оно показало наличие демпингового импорта и причиненного им материального ущерба экономике государств - членов ЕАЭС.-0-