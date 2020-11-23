Эффективность британской вакцины AstraZeneca составила 70%

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca по итогам испытаний составила 70%. Об этом сообщает BBC.

По мнению экспертов, препарат будет играть значительную роль в борьбе с пандемией, если будет одобрен регулирующими органами. Правительство Великобритании предварительно заказало 100 млн доз вакцины этого производителя, которых хватит для иммунизации 50 млн человек.

Ранее американо-немецкая вакцина против коронавируса от Pfizer и BioNtech по итогам испытаний показала эффективность 95%. Также на 95% эффективной оказалась американская вакцина Moderna. Однако вакцина AstraZeneca будет стоить значительно дешевле, также ее намного проще хранить и транспортировать, чем две предыдущие.-0-