Эффективность "Спутника V" превышает 95% - исследование

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй, сообщает ТАСС.

"По итогам анализа эффективность "Спутника V" на 28-й день после получения первой инъекции (7-й день после получения второй инъекции) составила 91,4%. Предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21 дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%", - говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Клинические исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" по состоянию на 24 ноября не выявили непредвиденных нежелательных явлений у вакцинируемых добровольцев, сообщает РФПИ. "У части вакцинированных наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль", - говорится в сообщении.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из опубликованных данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.

По данным на 24 ноября, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 24 326 до 2 138 828, за все время пандемии выздоровел 1 634 671 человек, умер 37 031.

По последним данным Reuters, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 59 млн, с момента вспышки скончались 1 397 239 человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США, Индии, Бразилии, Франции и России.-0-