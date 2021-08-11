Эффективность "Спутника V" против тяжелого течения COVID-19 превышает 95% - Мурашко

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжелого течения коронавирусной инфекции превышает 95%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

Вакцина практически более чем на 95% профилактирует тяжелое заболевание новой коронавирусной инфекцией, и, что немаловажно, она предотвращает тяжелые заболевания, требующие госпитализации. То есть этот лекарственный препарат является сегодня эффективным и продолжает работать", - сказал Михаил Мурашко."Вакцина практически более чем на 95% профилактирует тяжелое заболевание новой коронавирусной инфекцией, и, что немаловажно, она предотвращает тяжелые заболевания, требующие госпитализации. То есть этот лекарственный препарат является сегодня эффективным и продолжает работать", - сказал Михаил Мурашко.

Кроме того, по словам министра, эффективность "Спутника V" против дельта-штамма коронавируса составляет примерно 83%. "Сегодня вакцина "Спутник V" показывает наиболее эффективные результаты по профилактике и борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%", - сообщил Михаил Мурашко.

Директор российского Центра им.Гамалеи Александр Гинцбург также заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" эффективна против всех известных новых штаммов коронавируса.

"Как показывает опыт гражданского оборота, вакцина полностью безопасна и высокоэффективна. Эффективна не только против непосредственно тех штаммов, против которых она создавалась, а также против тех многочисленных штаммов, которые за последнее время появились и нас постоянно атакуют", - сказал ученый.

Как отмечает газета "Известия", говоря о ходе испытаний вакцины "Спутник V" на подростках, Александр Гинцбург отметил, что у испытуемых нет сильных побочных эффектов. Кроме того, у детей наблюдается очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых. По словам ученого, вакцина "Спутник V" для подростков может быть зарегистрирована в России уже 15 сентября.-0-