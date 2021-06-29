Эффективность "Спутника V" в ОАЭ составила 97,8%

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская вакцина "Спутник V" продемонстрировала в ОАЭ эффективность 97,8% против коронавируса и 100% - против тяжелых случаев заболевания, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщает ТАСС.

"РФПИ объявляет данные Министерства здравоохранения ОАЭ о применении российской вакцины "Спутник V" в ходе вакцинации населения. Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тыс. лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата "Спутник V", составила 97,8%. При этом российская вакцина также продемонстрировала полную (100%) эффективность против тяжелых случаев коронавируса", - отмечается в сообщении.

Фонд сообщает, что анализ данных осуществлялся по состоянию на 8 июня.

"Официальные данные по вакцинации из ОАЭ также подтверждают, что "Спутник V" имеет высокие показатели безопасности. В частности, не зафиксировано ни одного тяжелого нежелательного явления после вакцинации, не зафиксировано ни одного случая госпитализации или смерти, связанного с вакцинацией", - отмечает в сообщении.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в ОАЭ в январе текущего года в рамках ускоренной процедуры.-0-