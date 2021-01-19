Эффективность вакцины "Эпиваккорона" против COVID-19 составила 100%

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" составила 100%. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, сообщает газета "Известия".

Как объяснили в Роспотребнадзоре, эффективность вакцины складывается из иммунологической и профилактической эффективности. "По результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины "Эпиваккорона" составляет 100%", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

18 января в России началась всеобщая вакцинация от коронавируса. Сделать прививку бесплатно могут все россияне. На первом этапе вакцинация осуществляется с применением препарата "Спутник V". Он разработан центром им.Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. При этом и "Эпиваккорона", и "Спутник V" по итогам уже прошедших испытаний показали высокую безопасность и отсутствие серьезных побочных эффектов.-0-