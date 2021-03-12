Эффективность вакцины Johnson & Johnson против штаммов COVID-19 превышает 80%

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина от коронавирусной инфекции бельгийской компании Janssen, принадлежащая американской Johnson & Johnson, эффективна на 81% в отношении южноафриканского штамма и на 87% бразильского, сообщается на сайте Terra.
Препарат требует однократного применения.
"Общая эффективность против тяжелых форм заболевания, вызванного южноафриканским вариантом, составляет 81%, против тяжелых форм бразильского штамма - 87%", - заявил руководитель отдела инфекционных заболеваний и вакцин Janssen Йохан ван Хоф.
Однако компания еще не представила клинических исследований, подтверждающих эти цифры. В конце января 2021 года Janssen опубликовал общую эффективность вакцины против COVID-19, она составляла - 85%.
Вакцина одобрена для применения как в ЕС, так и в США.-0-