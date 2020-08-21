Ефремов отказался в суде от адвокатов

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, в ходе судебного заседания отказался от обоих своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Пусть они останутся в качестве консультантов, а мою защиту осуществляет кто-то другой", - сказал он. Артист подчеркнул, что решение об отказе он принял самостоятельно. "У меня есть знакомые адвокаты: Падва, Резник или Никольский. Я подумаю", - добавил он.

В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание перенесли на 24 августа.

Ранее 21 августа на суде, где рассматривалось дело в его отношении, Михаил Ефремов допустил, что мог сидеть на пассажирском сидении своей машины в момент ДТП. При этом артист отметил, что однозначно утверждать этого не может. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев также выразил мнение, что в машине артиста в момент автоаварии мог кто-то сидеть на заднем сидении.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний курьер Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.-0-