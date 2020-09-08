Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы по делу о ДТП. Актер будет отбывать наказание в колонии общего режима, сообщает ТАСС.

Суд удостоверился: Михаил Ефремов находился на водительском месте. Суд не нашел оснований доверять показаниям ряда свидетелей защиты, которые утверждали, что в автомобиле Михаила Ефремова мог находиться еще один человек. В приговоре показания свидетелей обвинения признаны логичными и последовательными, согласующимися с выводами экспертиз и данными видеонаблюдения.

Суд пришел к выводу, что дорожная обстановка не препятствовала безопасному движению. Согласно приговору, Михаил Ефремов нарушил правила дорожного движения, поскольку был пьян и не пытался избежать нарушений и столкновения со встречным транспортом. "Михаил Ефремов находился в состоянии опьянения, что подтверждается данными экспертизы и показаниями свидетелей", - отметил суд.

Также установлено, что погибший в ДТП Сергей Захаров не нарушал правил, двигался, не изменяя направления и не превышая скорость. Смерть Сергея Захарова суд поставил в прямую зависимость от столкновения с автомобилем Михаила Ефремова.

Суд не принял показания обвиняемого как достоверные, в то же время доказательства стороны обвинения признаны последовательными и логичными. "Суд не находит оснований признать достоверными показания Ефремова, который на стадии судебного следствия заявлял, что не помнит о своем участии в ДТП, и ставил его под сомнение", - огласила судья.

Согласно решению суда, расследование было проведено в соответствии с законом и позволило собрать исчерпывающие доказательства. "Был проведен полный перечень необходимых экспертиз, собраны показания свидетелей, получены объективные данные видеонаблюдения", - огласила в приговоре судья Елена Абрамова.

Суд при вынесении приговора Михаилу Ефремову учел признание им вины и положительные характеристики.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний курьер Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. В крови Михаила Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Артисту было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.-0-