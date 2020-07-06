Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствие предъявило в окончательной редакции обвинение актеру Михаилу Ефремову по делу о ДТП в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

"Сегодня ему предъявили обвинение в окончательной редакции, все идет по плану. Скоро будет суд", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Михаил Ефремов обвиняется по ч.4 ст.264 УК РФ - в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время к ознакомлению с материалами приступят четверо потерпевших, обвиняемый и его защита. Затем дело будет направлено в прокуратуру, а после утверждения там обвинительного заключения - в суд.

В правоохранительных органах уточнили, что по делу проведены все необходимые экспертизы, приобщены все данные видеокамер и показания свидетелей о том, что Михаил Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а пассажиров в машине не было. Сам автомобиль технически исправен.-0-