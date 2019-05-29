Эгилс Левитс избран президентом Латвии

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм Латвии избрал Эгилса Левитса новым президентом страны. По итогам парламентского голосования его кандидатуру поддержал 61 депутат, сообщает латвийский новостной портал
На пост президента страны также претендовали Юрис Янсонс, который получил 8 голосов "за" и 85 "против", и Дидзис Шмитс - 24 голоса "за" и 69 "против".
Эгилс Левитс - латвийский юрист, политолог. В 2004 году он занял должность судьи Европейского суда. В выборах президента участвовал в качестве кандидата от Национального объединения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3262 BYN
|2.327 BYN
|2.332 BYN
|USD
|2.0797 BYN
|2.088 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.2221 BYN
|3.21 BYN
|3.22 BYN