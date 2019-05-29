Эгилс Левитс избран президентом Латвии

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейм Латвии избрал Эгилса Левитса новым президентом страны. По итогам парламентского голосования его кандидатуру поддержал 61 депутат, сообщает латвийский новостной портал DELFI .

На пост президента страны также претендовали Юрис Янсонс, который получил 8 голосов "за" и 85 "против", и Дидзис Шмитс - 24 голоса "за" и 69 "против".

Эгилс Левитс - латвийский юрист, политолог. В 2004 году он занял должность судьи Европейского суда. В выборах президента участвовал в качестве кандидата от Национального объединения.-0-