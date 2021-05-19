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19 мая 2021, 21:14

Египет до конца мая продлил ограничительные меры из-за коронавируса

Фото AFP
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Египта решило продлить до конца мая ограничительные меры в целях предотвращения распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Как было объявлено по итогам заседания, магазины, кафе, рестораны, театры и другие культурно-развлекательные заведения в стране должны завершать работу к 21.00, передает египетское государственное телевидение. До конца мая запрещены любые встречи, конференции, торжества, культурные мероприятия с большим количеством людей. Свадьбы и дни рождения разрешается проводить только на открытых площадках.

6 мая правительство Египта объявило о введении ограничений до 21 мая. На время праздника разговения Ид-аль-Фитр после месяца поста рамадан были закрыты все парки и пляжи. Исключение было сделано лишь для туристических курортных зон. На данный момент парковые зоны и пляжи разрешено открыть, но с условием соблюдения необходимых мер санитарной предосторожности. О важности соблюдения мер шла речь и в контексте работы школ. Большинство национальных школ завершило учебный год в апреле, международные школы действуют до конца июня, но очные занятия продлятся только до 31 мая, последний месяц года для большинства учеников пройдет в режиме онлайн.

На заседании правительственного кризисного штаба по коронавирусу глава Египетского управления по закупкам, медицинскому снабжению и технологиям Баха эд-Дин Зидан сообщил премьер-министру Мустафе Мадбули, что Египет заключил с РФ соглашение о поставках до конца года 20 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник V".

Минздрав Египта характеризует эпидситуацию в стране как стабильную. Ежедневный прирост инфицированных фиксируется в среднем на уровне 1100 человек. С начала пандемии заразились около 250 тыс. человек, полностью выздоровели свыше 183 тыс., от осложнений умер 14 441 заболевший.-0-

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