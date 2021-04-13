Египет конфисковал контейнеровоз Ever Given до выплаты компенсации

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил наложить арест на контейнеровоз Ever Given, который 23 марта нарушил судоходство по Суэцкому каналу на шесть дней, пока его владельцы не выплатят компенсацию в размере $900 млн, сообщает газета Shorouk News.

Администрация канала опирается на статью египетского закона о морской торговле, которая позволяет конфисковать судно по решению компетентного суда. "В соответствии с постановлением судно конфискуют и оно будет находиться под контролем суда, а компании, эксплуатирующей его, запрещено им распоряжаться, пока не будет выплачена компенсация в размере $900 млн", - пишет издание.

В сумму компенсации были включены как затраты администрации канала за снятие Ever Given с мели, так и потери канала из-за его блокировки. По данным лондонской финансовой компании Refinitiv, египетское государство лишилось транзитных сборов на сумму $95 млн.

Как сообщалось ранее, 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель. Он перекрыл движение на шесть дней всем кораблям. 29 марта контейнеровоз сняли с мели. 6 апреля движение по Суэцкому каналу было восстановлено.-0-