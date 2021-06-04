Египет отправил строительную технику для реконструкции Газы

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет отправил колонну с инженерами и строительным оборудованием в Газу, чтобы начать реконструкцию в палестинском анклаве после недавнего израильско-палестинского конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на египетское государственное телевидение.

Десятки бульдозеров, кранов и грузовиков под египетскими флагами выстроились вдоль границы, чтобы начать переход в сектор Газа, как показали телевизионные кадры. Палестинцы выстроились вдоль улицы со стороны сектора Газа от контрольно-пропускного пункта, чтобы поприветствовать колонну из 50 автомобилей.

"Мы поспешили со всеми нашими деньгами, оборудованием и тем, что у нас было, чтобы присоединиться к палестинцам в восстановлении. Каждый мусульманин и каждый египтянин желает принять участие в восстановлении", - сказал агентству Reuters в Газе египетский водитель грузовика Махмуд Исмаил.

10 мая разразился одиннадцатидневный палестино-израильский конфликт. Более 250 палестинцев были убиты в результате сотен воздушных ударов Израиля по Газе. Ракетами, выпущенными боевиками Газы, в Израиле погибли 13 человек.

Египет сыграл важную роль в обеспечении прекращения огня между обеими сторонами и заявил, что выделит $500 млн на восстановление разрушенных районов в Газе.

Министерство жилищного строительства Газы заявило, что в ходе боевых действий было разрушено 1,5 тыс. домов, еще 1,5 тыс. жилых домов было повреждено и не подлежит ремонту, а 17 тыс. - повреждено частично. Представитель министерства оценил стоимость восстановления в $150 млн.-0-